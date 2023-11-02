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  1. В Україні

Тарифи — від 200 доларів: судитимуть правоохоронця із Сум, який продавав інформацію зі спеціальних баз даних

16:28, 2 листопада 2023
За гроші всі охочі могли отримати відомості фактично про будь-якого громадянина України: від дат перетину ним державного кордону, до придбання та володіння майном.
Тарифи — від 200 доларів: судитимуть правоохоронця із Сум, який продавав інформацію зі спеціальних баз даних
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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця з Сум, який продавав інформацію зі закритих баз даних. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«Встановлено, що в одній із соціальних мереж зловмисники створили спеціальний чат-бот, де торгували конфіденційною інформацією. За гроші всі охочі могли отримати відомості фактично про будь-якого громадянина України: від дат перетину ним державного кордону, до придбання та володіння майном. Також популярністю серед клієнтів користувалася інформація про притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності, місце реєстрації тощо.

У середньому вартість мінімального обсягу інформації становила 200 доларів. Оплату ділки приймали криптовалютою.

Після того, як власники чат-бота отримували замовлення на конкретну людину, вони зверталися до правоохоронця, а той своєю чергою, заходив у потрібні бази даних та копіював потрібну інформацію», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині правоохоронець звільнений з органів Нацполіції України.

Він обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку (ч. 2, 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Матеріали стосовно організаторів такого бізнесу виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

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