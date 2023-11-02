У Львові судили рівнянина за побиття трансгендерної військової

У Львові суд визнав винним рівнянина у побитті трансгендерної військової та наклав на чоловіка штраф.

Суд у Львові визнав 22-річного рівнянина винним у нападі на трансгендерну військову, за що на нього наклали штраф. Це рішення в ГО Gender Streamвважають історичним подією, оскільки в Україні рідко виносять вироки у справах, пов'язаних із злочинами на ґрунті гомо- та трансфобії.

Згідно з повідомленням ГО Gender Stream, суд визнав нападника винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України, яка регулює порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та інших ознак. Мотивом цього злочину була дискримінація на підставі трансгендерності потерпілої.

Суд призначив обвинуваченому максимально можливий у межах статті штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень. Вирок набере чинності через 30 днів, і у випадку несплати штрафу, суд залишає за собою право переглянути покарання у бік більш суворого.

«Цей прецедент можна назвати історичним, адже в Україні майже не виносять вироків у справах про злочини на ґрунті гомо- й трансфобії», – йдеться у повідомленні.

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