У Києві невідомі розстріляли автомобіль адвоката: що відомо

На лобовому склі позашляховика виявили отвори від куль та вм'ятину на капоті.

У Шевченківському районі Києва невідомі розстріляли автомобіль адвоката. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Подія сталась у Шевченківському районі міста 2 листопада. «До поліції із повідомленням про пошкодження позашляховика «Рендж Ровер» звернувся адвокат. Оперативний черговий скерував на місце слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та оперативників управління карного розшуку столичного главку.

Оглянувши транспортний засіб, поліцейські виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу», — йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи з метою затримання осіб, причетних до цього злочину.

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