Насколько защищена украинская энергетическая инфраструктура от атак рф - рассказал Шмыгаль

Украина готовится к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру.

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Украина готовится к возможным массированным отключениям электроэнергии, которые могут возникнуть в результате массированных обстрелов рф. По последним данным, россия осенью начала снова осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая имеет большое значение для функционирования страны. Летом оккупанты сосредоточили свои обстрелы на морских портах и инфраструктуре экспорта зерна, но в течение последних недель под атаками россии снова оказалась энергетическая система, - сообщает Financial Times.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина осуществляет активные меры по повышению готовности к возможным атакам. Страна усиливает систему противовоздушной обороны и рассматривает варианты для создания "пассивной защиты" энергетических объектов непосредственно на их территории.

В частности, уже построена бетонная стена для защиты трансформаторов на критической подстанции электросети на севере Украины. Кроме того, используются габионы (клетки, наполненные камнями или песком), которые установлены вокруг других объектов, защищающих их от дронов и их обломков.

Однако, как отметил Шмыгаль, защита украинских энергообъектов не является на 100% эффективной. Несмотря на это, такие меры защиты обеспечивают стабильность в 80-90% случаев, особенно от возможных атак дронов и их обломков.

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