Українці тепер можуть відновлювати своє посвідчення водія в Німеччині та Іспанії

До цього був доступний виключно обмін своїх документів.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Відтепер українці можуть відновлювати своє посвідчення водія внаслідок втрати чи викрадення у ДП «Документ» Німеччини та Іспанії. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

До цього громадянам за кордоном був доступний виключно обмін своїх документів.

Послугу можна отримати у Німеччині:

Кельн, Вроцлавська площа, 50668

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх)

Іспанії:

Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord)

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA)

Окрім Німеччини та Іспанії, послуга з відновлення посвідчення водія надається також в Польщі та Туреччині.

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