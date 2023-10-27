Українці тепер можуть відновлювати своє посвідчення водія в Німеччині та Іспанії

Відтепер українці можуть відновлювати своє посвідчення водія внаслідок втрати чи викрадення у ДП «Документ» Німеччини та Іспанії. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
До цього громадянам за кордоном був доступний виключно обмін своїх документів.
Послугу можна отримати у Німеччині:
- Кельн, Вроцлавська площа, 50668
- Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх)
Іспанії:
- Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord)
- Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA)
Окрім Німеччини та Іспанії, послуга з відновлення посвідчення водія надається також в Польщі та Туреччині.
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