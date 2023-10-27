Украинцы теперь могут восстанавливать свое удостоверение водителя в Германии и Испании

До этого был доступен исключительно обмен документов.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Теперь украинцы могут восстанавливать свое удостоверение водителя вследствие потери или похищения в ГП «Документ» Германии и Испании. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

До этого гражданам за границей был доступен исключительно обмен своих документов.

Услугу можно получить в Германии:

Кельн, Вроцлавская площадь, 50668

Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж)

Испании:

Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord)

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка коммерческого центра LA GAVIA)

Кроме Германии и Испании, услуга по восстановлению удостоверения водителя предоставляется также в Польше и Турции.

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