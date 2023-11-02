Водители теперь могут возобновлять удостоверения в Киеве, Львове, Одессе и Днепре в ГП «Документ»

ГП «Документ» начал восстанавливать удостоверение водителя в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Воспользоваться услугой можно в случае потери или похищения водительского.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Водители могут обратиться в отделение в порядке «живой очереди» или через запись онлайн.
Необходимые документы:
- Паспорт с местом регистрации.
- Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
- Документ, подтверждающий изменение имени или фамилии (при необходимости).
Подача документов администратору – 10-15 минут. Новое водительское – 1-2 рабочих дня.
Также мы писали, что украинцы теперь могут восстанавливать свое удостоверение водителя в Германии и Испании.
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