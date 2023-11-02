Водители теперь могут возобновлять удостоверения в Киеве, Львове, Одессе и Днепре в ГП «Документ»

Можно обратиться в отделение в порядке «живой очереди» или через запись онлайн.

Источник фото: МВД

ГП «Документ» начал восстанавливать удостоверение водителя в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Воспользоваться услугой можно в случае потери или похищения водительского.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Водители могут обратиться в отделение в порядке «живой очереди» или через запись онлайн.

Необходимые документы:

Паспорт с местом регистрации.

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Документ, подтверждающий изменение имени или фамилии (при необходимости).

Подача документов администратору – 10-15 минут. Новое водительское – 1-2 рабочих дня.

Также мы писали, что украинцы теперь могут восстанавливать свое удостоверение водителя в Германии и Испании.

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