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  1. В Україні

Чи можна продовжити строковий трудовий договір

19:15, 2 листопада 2023
У випадку, коли після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
Чи можна продовжити строковий трудовий договір
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна продовжити строковий трудовий договір.

Зазначається, що відповідно до статті 39-1 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія такого договору вважається продовженою на невизначений строк.

Крім того, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком низки випадків, вважаються такими, що укладені на невизначений строк. 

Раніше ми писали, чим відрізняються різні підстави для розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

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