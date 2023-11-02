Штраф за порушення комендантської години: у Комітеті Ради опрацьовують законопроєкт

Законопроєкт пропонує встановити для громадян-порушників комендантської години штраф від 8 500 до 17 000 грн.

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У Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності знаходиться на опрацюванні проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану» (реєстр. №10195), поданий народними депутатами.

Метою законопроєкту є встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210 (2), відповідно до якої:

порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 - 17 000 грн);

порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 102 000 грн).

Крім того, змінами до статті 262 КУпАП передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

Поряд з цим, передбачається внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо наділення військових адміністрацій повноваженнями із встановлення на відповідній території режиму роботи суб’єктів господарювання.

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