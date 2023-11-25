В Одесской области возможны отключения света: назвали причину

26-27 ноября в регионе ожидают снегопады и гололедица.

В Одеській області попередили про можливі відключення світла. Причина - погіршення погодних умов. 26-27 листопада в регіоні очікують снігопади та ожеледиці. Про це повідомляє ДТЕК.

Також прогнозують сильний вітер 25-30 м/с.

Енергетики повідомляють, що погодні умови можуть обірвати лінії електропередач. Тож, бригади ДТЕК наразі у підвищеній готовності до ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, що сьогодні після обстрілу в Києві багато будинків залишилися без світла.

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