У Києві після обстрілу залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ – Міненерго

Тривають роботи з відновлення.

За інформацію Міністерство енергетики України, після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

«Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста», - сказано у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що причини з’ясовуються, а роботи з відновлення тривають.

«Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з’ясування причин», - повідомили у Міністерстві енергетики.

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