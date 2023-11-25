В Киеве после обстрела оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений - Минэнерго

Продолжаются работы по восстановлению.

По информации Министерства энергетики Украины, после обстрела в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

«Утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице было обесточено воздушную линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города», - сказано в сообщении.

В Минэнерго отметили, что причины выясняются, а работы по восстановлению продолжаются.

Также во время обстрела на Киевщине отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина - повреждение в результате обстрела. Идет обследование для выяснения причин», - сообщили в Министерстве энергетики.

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