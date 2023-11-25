В Киеве водитель сбил патрульного и скрылся с места аварии

В Киеве задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
В среду вечером, 23 ноября, на Харьковском шоссе в Киеве полицейские отрабатывали сообщения о травмировании собаки водителем авто.
В это время, по информации полиции, водитель Ford, совершил наезд на патрульного.
«Водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении.
Инспектор получил телесные повреждения, медики его госпитализировали.
Вскоре патрульные установили водителя и задержали его.
На месте работали следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставлению правовой квалификации.
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