В Киеве водитель сбил патрульного и скрылся с места аварии

Полицейские задержали водителя.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

В среду вечером, 23 ноября, на Харьковском шоссе в Киеве полицейские отрабатывали сообщения о травмировании собаки водителем авто.

В это время, по информации полиции, водитель Ford, совершил наезд на патрульного.

«Водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении.

Инспектор получил телесные повреждения, медики его госпитализировали.

Вскоре патрульные установили водителя и задержали его.

На месте работали следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставлению правовой квалификации.

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