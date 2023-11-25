Масштабная атака врага на Киев: что известно на данный момент

В КГВА сообщили, что известно о масштабной атаке дронов на Киев.

Иллюстрация mil.in.ua

Страна-агрессорка россия атаковала Киев дронами-камикадзе. В результате падения обломков пострадали несколько человек, возникли пожары в разных районах столицы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате сбития вражеских БПЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в Соломенском районе в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах, также произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 м2.

В Днепровском районе города в результате падения обломков сбитых воздушных целей есть задымление на верхних этажах многоэтажки.

Также, по словам начальника КГВА, в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.

В Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.

«В Соломенском районе в результате падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Проводятся работы по деблокированию», - сообщил Сергей Попко.

Впоследствии начальник КГВА написал, что в Голосеевском районе обломки упали на 4-этажный жилой дом. Информация о характере возможных разрушений и пострадавших уточняется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.