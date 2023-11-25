У грудні криміналісти отримають лазерний 3D-сканер.

Джерело фото: Національна поліція

Криміналісти Нацполіції опанували новітні 3D-сканери для огляду місць бойових дій та терактів. Тижневе навчання відбулось в рамках проєкту «Польська допомога». У тренінгу зі 3D-сканування взяли участь 14 спеціалістів-криміналістів з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Херсонської областей та Головного слідчого управління Нацполіції.

Про це повідомили у МВС та пояснили, що у грудні криміналісти отримають лазерний 3D-сканер «Z+F Imager 5016». Це дозволить фіксувати в 3D-моделі всі наслідки ракетних ударів по житлових будинках та критичній інфраструктурі, артилерійських обстрілів, бомбардувань та інших воєнних злочинів росіян.

Використання цього пристрою дозволить фіксувати воєнні злочини в найкоротші терміни і з мінімальним використанням людського ресурсу. Адже нерідко росіяни свідомо обстрілюють місця скоєння своїх злочинів повторно, коли туди прибувають поліцейські та медики для порятунку людей, пишуть у МВС.

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