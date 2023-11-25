З України намагалися вивезти антикварні книги, виданих у ХVIII-XIX століттях

Не задекларовані книги та ікону митники тимчасово вилучили.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Державна митна служба України повідомила, що на пункту пропуску «Дяківці-Раковець» у автомобілі, яким двоє громадян прямували з України до Румунії у приватних справах, виявили антикварні книги, виданих у ХVIII-XIX ст.ст. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що для проходження митного контролю українці обрали «зелений коридор», чим заявили про те, що переміщувані ними через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

«Однак, в ході здійснення митного контролю посадовці митниці виявили не задекларовані та не пред'явлені до митного контролю книги у кількості 100 штук та 1 ікону, які підпадають під встановлені законодавством обмеження, щодо вивезення з митної території України, відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Жодних дозвільних документів на право переміщення через кордон вищевказаних предметів чоловіки не мали», - сказано у повідомленні

За даним фактом митниками запроваджено справу про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Не задекларовані книги та ікону тимчасово вилучено.

Раніше з України намагалися вивезти Борисівську ікону ХІХ століття та натільні хрестики часів Русі.

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