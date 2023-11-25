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  1. В Украине

Зеленский заявил, что Украина получит корабли для конвоирования «зернового коридора»

16:02, 25 ноября 2023
Глава государства также отметил, что в скором времени Одесщина будет защищена очень мощным ПВО.
Зеленский заявил, что Украина получит корабли для конвоирования «зернового коридора»
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна договорилась с партнерами о получении кораблей для сопровождения судов в «зерновом коридоре» в Черном море. Об этом Глава государства сказал на конференции Grain from Ukraine, передает УП.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность.

У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего», - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО, о которых уже договорились с партнерами.

«Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищен очень мощным ПВО.

Нам важны не только корабли, но и живущие там люди», - заявил Президент.

Ранее Германия предоставила Украине $1,3 млрд на усиление ПВО.

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