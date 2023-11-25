Хабар або звільнення з роботи: у Одесі викрили посадовця комунального підприємства

Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв залишити підлеглого на посаді.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

У Одесі комунальник хотів звільнити підлеглого за його відмову брати участь у схемі з розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, посадовці КП налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування громадян і нараховування їм заробітної плати.

«В ході документування злочинної діяльності оперативники та слідчі задокументували і факти хабарництва з боку начальника дільниці комунального підприємства. Один з його підлеглих відмовився брати участь в оборудці і той погрожував йому звільненням. Проте, за неправомірну вигоду пообіцяв залишити підлеглого на посаді», - сказано у повідомленні.

Начальнику дільниці комунального підприємства Одеської міської ради вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії, направлені на збір доказової бази у справі щодо розкрадання бюджетних коштів.

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