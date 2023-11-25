У Києві сталася пожежа у готелі, фото

Пожежа сталас у Печерському районі столиці.

У суботу, 25 листопада, у Києві сталася пожежа у готелі, який знаходить на вул. Предславінській.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві, загоряння сталось в одній із кімнат на 3 поверсі готелю.

«О 14:10 займання ліквідовано на площі 10 кв. м.

Під час пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано на свіже повітря 10 осіб», - сказано у повідомленні.

У результаті інциденту ніхто не постраждав. Причину загоряння встановлять правоохоронці.

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