В Киеве произошел пожар в гостинице, фото

Пожар произошел в Печерском районе столицы.

В субботу, 25 ноября, в Киеве произошел пожар в гостинице, которая находится на ул. Предславинский.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, возгорание произошло в одной из комнат на 3 этаже гостиницы.

«В 14:10 возгорание ликвидировано на площади 10 кв. м.

Во время пожара с верхних этажей были эвакуированы на свежий воздух 10 человек», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания установят правоохранители.

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