Взятка или увольнение с работы: в Одессе разоблачили чиновника коммунального предприятия

Чиновник за неправомерную выгоду обещал оставить подчиненного в должности.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

В Одессе коммунальщик хотел уволить подчиненного за его отказ участвовать в схеме по хищению бюджетных средств.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, должностные лица КП наладили схему хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан и начисления им заработной платы.

«В ходе документирования преступной деятельности оперативники и следователи задокументировали факты взяточничества со стороны начальника участка коммунального предприятия. Один из его подчиненных отказался участвовать в сделке и тот угрожал ему увольнением. Однако за неправомерную выгоду пообещал оставить подчиненного в должности», - говорится в сообщении.

Начальнику участка коммунального предприятия Одесского городского совета уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательной базы по делу о хищении бюджетных средств.

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