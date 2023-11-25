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  1. В Украине

Зеленский сообщил о дополнительной ПВО для Одесщины и назвал области, где есть проблемы с противовоздушной обороной

17:40, 25 ноября 2023
По словам Президента, ситуация с ПВО самая плохая в приграничных с рф и Беларусью областях, а также прифронтовых и оккупированных регионах.
Зеленский сообщил о дополнительной ПВО для Одесщины и назвал области, где есть проблемы с противовоздушной обороной
Фото: Defence Express
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Одесса и область, которые часто находятся под ударом врага, вскоре будут защищены дополнительными системами ПВО. О них уже договорились с партнерами, рассказал Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

"Для нас важны наши люди в Одесском регионе. С ПВО у нас дефицит. Важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, "коридор" работает. Будем увеличивать объемы и безопасность в Одесском регионе", — сказал Президент.

Также глава государства рассказал, в каких областях есть проблемы с противовоздушной обороной. По его словам, хуже всего ситуация в приграничных с рф и Беларусью областях, а также прифронтовых и оккупированных регионах.

"Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы. Очень сложно городам, где используется долетающее разное оружие. То есть мы говорим не только о ракетах, о дронах, баллистике. Говорим о С-300, артиллерии и т.д. То есть приграничные области из рф, Беларусью или области, которые частично временно оккупированы - Запорожье, Херсон, Днепр. Донецкое направление - очень сложно", - сказал он.

Еще Зеленский отметил, что "сложно с ПВО" в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина получит корабли для конвоирования "зернового коридора".

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