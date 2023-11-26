На Закарпатті начальниця поштового відділення систематично крала гроші з каси

Жінка брала різні суми готівки та використовувала для власних потреб.

На Закарпатті колишню очільницю одного з відділень поштового зв’язку на Рахівщині засуджено до 3 років 1 місяця позбавлення волі за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Також її позбавили права протягом двох років обіймати посади, пов’язані з адміністративно-управлінськими функціями у сфері поштового зв’язку.

Як повідомила Закарпатська обласна прокуратура, обвинувачена неправомірно заволоділа грошовими коштами в розмірі понад 73 тис. грн, які знаходилися в касі відділення. Такі факти задокументовано в період з червня по жовтень 2020 року.

Відомо, що жінка систематично брала різні суми готівки та використовувала для власних потреб.

«Нестачу грошей виявила комісія під час перевірки поштового відділення та повідомила про цей факт правоохоронцям. Після проведення службового розслідування особу звільнили.

Під час роботи закарпатка вдавалася і до підроблення документів задля неправомірного привласнення коштів. Вона відмовляла пенсіонерам у видачі пенсії нібито через нестачу грошей у відділенні. Натомість кошти забирала собі, а в офіційні документи вносила неправдиві дані про отримання цих виплат місцевими жителями», - сказано у повідомленні.

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