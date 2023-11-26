Придбав фуру для товариства під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: підозрюють директора ТОВ

Фуру товариство використовувало для власної діяльності.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно директора товариства за фактом надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у червні 2023 року аби уникнути оподаткування при ввезені на територію України транспортного засобу, підозрюваний вступив в злочинну змову з керівником волонтерського центру благодійної організації.

«На виконання домовленостей «благодійник» забезпечив ввезення на територію України фури вартістю 23 тис. євро під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Після чого він зареєстрував транспортний засіб та передав його директору підприємства, який використовував фуру в діяльності очолюваного товариства», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що внаслідок таких дій підозрюваного до бюджету не сплачено понад 679 тис. грн податків.

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