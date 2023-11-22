В Одессе разоблачили схему переправки уклонистов через границу за 10 500 долларов

Злоумышленники предлагали мужчинам услуги по оформлению документов через должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии.

В Одессе разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу за 10 500 долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, двум жителям Одесской области и их сообщнику из Киевской сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемые подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать призыва на военную службу. Они предлагали им услуги по оформлению документов через должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии. В дальнейшем мужчины могли беспрепятственно уехать за границу.

В течение 2023 такой схемой выезда воспользовались около 20 человек. Денежное вознаграждение за эту «услугу» составило 10 500 долларов с одного человека», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух человек при передаче «клиентом» денег.

В настоящее время всем подозреваемым избраны меры предосторожности.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к преступлению лица.

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