Во Львове новый скандал из-за видео с «запаковкой» мужчины: появилась реакция ТЦК

В ТЦК сообщили, что проведут проверку причастности военнослужащих территориального центра к видео с «запаковкой» мужчины.

22 ноября в социальных сетях обнародовали видео из Львова, на котором в ходе конфликтной ситуации люди в военной форме «запаковали» мужчину в автомобиль. Во Львовском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на видео.

В ТЦК пообещали провести проверку.

«Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что командование Львовского ОТЦК и СП устанавливает детали и обстоятельства этого случая.

Ранее сообщалось, что в ТЦК отреагировали на инцидент во Львове, где представители ТЦК и СП силой затолкали мужчину в автомобиль.

Напомним, в Сумской области водитель избил работника ТЦК, потому что не хотел получать повестку. Инцидент произошел 12 июля. Водитель автомобиля Opel Vivaro, 44-летний местный житель, во время проверки документов военными решил ответить на предложение работников ТЦК получить повестку агрессивно. Он начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо.

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