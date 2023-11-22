В Шевченковском районе столицы задержали наркокурьера с 4 кг амфетамина

В Киеве правоохранители задержали подозрительную женщину, которая в ходе обысков оказалась наркокурьером с 4 кг амфетамина.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В столице Украины в пределах парка "Бабий Яр" правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества амфетамина в крупных размерах с целью дальнейшего сбыта. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным Шевченковской окружной прокуратуры Киева, правоохранители заметили подозрительную личность во время патрулирования парка и осуществили личный досмотр, во время которого обнаружили у женщины пакет с 370 граммами амфетамина. Во время дальнейшей проверки вблизи места задержания обнаружили еще три полиэтиленовых пакета с амфетамином массой около 3 кг, а также один пакет, весом примерно 1 кг, по месту ее жительства.

Правоохранители уже сообщили женщине о подозрении и рассматривают вопрос об избрании меры пресечения. Одновременно проводится расследование для установления происхождения наркотиков и лиц, причастных к их сбыту. Также проверяется возможная причастность подозреваемой к другим преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков.

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