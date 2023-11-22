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У Шевченківському районі столиці затримали наркокур'єрку з 4 кг амфетаміну

16:02, 22 листопада 2023
У Києві правоохоронці затримали підозрілу жінку, яка в ході обшуків виявилася наркокур'єркою з 4 кг амфетаміну.
У Шевченківському районі столиці затримали наркокур'єрку з 4 кг амфетаміну
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У столиці України в межах парку «Бабин Яр» правоохоронці затримали 27-річну жінку, яку підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні наркотичної речовини амфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними Шевченківської окружної прокуратури Києва, правоохоронці помітили підозрілу особу під час патрулювання парку та здійснили особистий огляд, під час якого виявили у жінки пакет із 370 грамами амфетаміну. Під час подальшої перевірки поблизу місця затримання виявили ще три поліетиленові пакети з амфетаміном масою близько 3 кг, а також один пакунок, вагою приблизно 1 кг, за місцем її проживання.

Правоохоронці вже повідомили жінці про підозру та розглядають питання щодо обрання запобіжного заходу. Одночасно проводиться розслідування для встановлення походження наркотиків та осіб, причетних до їх збуту. Також перевіряється можлива причетність підозрюваної до інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

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