Антикорупційний комітет визнав корупційним законопроект щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри

Комітет дійшов висновку, що зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, передбачені законопроектом 10140-д, не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

У висновку Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо ухваленого за основу 21 листопада законопроекту про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри 10140-д, серед іншого зазначається, що для цілей встановлення відповідності особи вимогам до кандидата на посаду судді, ВККСУ може ухвалити рішення про проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей (зміни до частини першої статті 76 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

При цьому проект Закону чітко не визначає умов, за яких ВККСУ має ухвалити відповідне рішення.

Також звертається увага, що підпункт 2 пункту 3-1 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції проекту Закону) містить необґрунтовану заборону щодо добору та призначення на посади судді у місцеві окружні суди та господарські окружні суди, утворені Указами Президента України від 29 грудня 2017 року №449/2017 та №450/2017, що сприятиме продовженню здійснення правосуддя суддями, які не пройшли відповідні перевірки.

Разом з тим вбачається, що вказане положення законопроекту направлено на створення штучних підстави для невиконання діючих указів президента про ліквідацію й утворення нових судів та здійснення туди добору та призначення суддів на підставі оновлених процедур.

«Комітет дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (реєстр. № 10140-д) в частині зазначених норм не відповідає вимогам антикорупційного законодавства», - зазначено у Висновку.

21 листопада парламент ухвалив 246-ма голосами «за» в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» 10140-д.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10140-д передбачає зміни у процедурі добору на посади суддів. Також пропонується запровадити проведення єдиного конкурсу для кандидатів на посади суддів місцевих судів та діючих суддів, запровадити проведення співбесід для кандидатів на посади суддів місцевих судів, уточнити повноваження і статус Громадської ради доброчесності (ГРД), розширити її склад до 25 осіб тощо.

Детально про законопроект 10140-д «Судово-юридична газета» розповідала раніше (за посиланням).

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