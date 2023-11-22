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Антикоррупционный комитет признал коррупционным законопроект об усовершенствовании процедур судейской карьеры

08:05, 22 ноября 2023
Комитет пришел к выводу, что изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» по усовершенствованию процедур судейской карьеры, предусмотренные законопроектом 10140-д, не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.
Антикоррупционный комитет признал коррупционным законопроект об усовершенствовании процедур судейской карьеры
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В заключении Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике по принятому за основу 21 ноября законопроекту о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» по усовершенствованию процедур судейской карьеры 10140-д, среди прочего отмечается, что для целей установления соответствия лица требованиям к кандидату на должность судьи, ВККСУ может принять решение о проведении тестирований с целью проверки личных морально-психологических качеств (изменения части первой статьи 76 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

При этом проект Закона четко не определяет условия, при которых ВККСУ должно принять соответствующее решение.

Также обращается внимание, что подпункт 2 пункта 3-1 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (в редакции проекта Закона) содержит необоснованный запрет на отбор и назначение на должности судьи в местные окружные и хозяйственные суды окружные суды, созданные Указами Президента Украины от 29 декабря 2017 г. №449/2017 и №450/2017, что будет способствовать продолжению осуществления правосудия судьями, не прошедшими соответствующие проверки.

Вместе с тем, усматривается, что указанное положение законопроекта направлено на создание искусственных оснований для невыполнения действующих указов президента о ликвидации и создании новых судов и осуществления туда отбора и назначения судей на основании обновленных процедур.

«Комитет пришел к выводу и принял решение, что проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» (регистр. № 10140-д) в части указанных норм не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства», - говорится в Заключении.

21 ноября парламент принял 246 голосами «за» в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» 10140-д.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10140-д предусматривает изменения в процедуре отбора на должности судей. Также предлагается ввести проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добродетели (ГРД), расширить его состав до 25 человек.

Подробно о законопроекте 10140-д «Судебно-юридическая газета» рассказывала ранее (по ссылке).

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