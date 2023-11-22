Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ГРД придется работать публично и писать выводы по судьям без предположений: активисты раскритиковали законопроект об изменении процедуры отбора судей

13:55, 22 ноября 2023
Активистам не понравилось в законопроекте 10140-д, что ГРД не сможет предоставлять в своих решениях оценочные суждения, а «как иначе оценивать «добродетель», не очень понятно».
ГРД придется работать публично и писать выводы по судьям без предположений: активисты раскритиковали законопроект об изменении процедуры отбора судей
Источник фото: zmina.info
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Общественные активисты в сфере судебной реформы не понимают, как Общественному совету добропорядочности (ГРД) оценивать судей, «если нельзя будет это делать путем предоставления оценочных суждений».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 ноября поддержала в первом чтении законопроект 10140-д, предусматривающий изменения в процедуре отбора на должности судей. Также предлагается ввести проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добропорядочности (ГРД), расширить его состав до 25 человек.

Подробно о законопроекте 10140-д «Судебно-юридическая газета» рассказывала ранее (по ссылке).

Впрочем, этот проект вызвал критику активистов. В частности, общественная организация, председателем правления которой является бывший член ГРД, считает плохим то, что «авторы законопроекта требуют, чтобы работа ГРД была полностью публичной».

Положения устанавливают чрезмерные требования к работе ГРД. Например, авторы законопроекта требуют, чтобы работа ГРД была полностью публичной, ГРД заблаговременно анонсировала заседание, обеспечивала трансляцию», - жалуются в организации.

Также критику вызвало то, что законопроект предлагает оценивать судью без предположений.

В частности, в законопроекте прописано, что «в заключении о несоответствии судьи (кандидату на должность судьи) критериям профессиональной этики, добродетели не могут использоваться предположения или оценочные суждения».

«ГРД не сможет давать в своих решениях оценочные суждения. Как иначе оценивать такую ценностную морально-нравственную категорию как «добродетель», не очень понятно», - задаются вопросом активисты.

«Оценка такой морально-нравственной категории как добродетель невозможна без оценочных суждений. ГРД имеет совещательную функцию, а не составляет обвинительный акт на судей, чтобы использовать высшие стандарты», - считают в организации. То есть, по мнению активистов, фактическими утверждениями описать недобропорядочность судьи сложно.

Вместе с тем следует напомнить, что 9 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом добропорядочности согласовали индикаторы, свидетельствующие о несоответствии судьи или кандидата на должность судьи критериям добродетели и профессиональной этики. В частности, есть такие объективные критерии, как признавать недобродетельными судей, которые без уважительных причин допускали судебную волокиту, если это привело к нарушению разумных сроков рассмотрения дела; принимали или выдавали судебные решения или их копии с грубым нарушением, а именно без фактического рассмотрения дела (вопроса), проведение которого требуется законом и т.п.

Также активистам в сфере судебной реформы не понравилось, что профессиональным знаниям кандидатов на кресло судьи и судей будет придано важное значение.

«Законопроект придает профессиональной компетентности решающее значение», - считают они.

Еще одним триггером для общественных активистов выступает то, что члены ГРД якобы не смогут «давать публичную оценку в отношении судьи», в частности, публиковать в соцсетях негативные данные по поводу оцениваемых лиц.

Отметим, что в законопроекте это звучит так: «Член ГРД обязан воздерживаться от любых оценочных публичных высказываний в отношении судьи (кандидата на должность судьи), вопрос о котором рассматривает ГРД, в том числе за пределами осуществления своих полномочий как члена ГРД. Член ГРД обязан: 1) не использовать персональные данные и другую информацию, которая ему известна во время работы в Общественном совете добропорядочности, для других целей, чем исполнение обязанностей, связанных с работой Общественного совета добропорядочности; 2) обеспечивать меры по защите персональных данных и конфиденциальной информации, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей, связанных с работой ГРД».

Следует отметить, что аналогичные требования, как и для членов ГРД, предусмотрены для членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины – член ВККС обязан воздерживаться от любых оценочных публичных высказываний в отношении судьи (кандидата на должность судьи), вопрос о котором рассматривает ВККС, в том числе вне пределов осуществления своих полномочий как члена Комиссии.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду