ГРД придется работать публично и писать выводы по судьям без предположений: активисты раскритиковали законопроект об изменении процедуры отбора судей

Активистам не понравилось в законопроекте 10140-д, что ГРД не сможет предоставлять в своих решениях оценочные суждения, а «как иначе оценивать «добродетель», не очень понятно».

Источник фото: zmina.info

Общественные активисты в сфере судебной реформы не понимают, как Общественному совету добропорядочности (ГРД) оценивать судей, «если нельзя будет это делать путем предоставления оценочных суждений».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 ноября поддержала в первом чтении законопроект 10140-д, предусматривающий изменения в процедуре отбора на должности судей. Также предлагается ввести проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добропорядочности (ГРД), расширить его состав до 25 человек.

Подробно о законопроекте 10140-д «Судебно-юридическая газета» рассказывала ранее (по ссылке).

Впрочем, этот проект вызвал критику активистов. В частности, общественная организация, председателем правления которой является бывший член ГРД, считает плохим то, что «авторы законопроекта требуют, чтобы работа ГРД была полностью публичной».

Положения устанавливают чрезмерные требования к работе ГРД. Например, авторы законопроекта требуют, чтобы работа ГРД была полностью публичной, ГРД заблаговременно анонсировала заседание, обеспечивала трансляцию», - жалуются в организации.

Также критику вызвало то, что законопроект предлагает оценивать судью без предположений.

В частности, в законопроекте прописано, что «в заключении о несоответствии судьи (кандидату на должность судьи) критериям профессиональной этики, добродетели не могут использоваться предположения или оценочные суждения».

«ГРД не сможет давать в своих решениях оценочные суждения. Как иначе оценивать такую ценностную морально-нравственную категорию как «добродетель», не очень понятно», - задаются вопросом активисты.

«Оценка такой морально-нравственной категории как добродетель невозможна без оценочных суждений. ГРД имеет совещательную функцию, а не составляет обвинительный акт на судей, чтобы использовать высшие стандарты», - считают в организации. То есть, по мнению активистов, фактическими утверждениями описать недобропорядочность судьи сложно.

Вместе с тем следует напомнить, что 9 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом добропорядочности согласовали индикаторы, свидетельствующие о несоответствии судьи или кандидата на должность судьи критериям добродетели и профессиональной этики. В частности, есть такие объективные критерии, как признавать недобродетельными судей, которые без уважительных причин допускали судебную волокиту, если это привело к нарушению разумных сроков рассмотрения дела; принимали или выдавали судебные решения или их копии с грубым нарушением, а именно без фактического рассмотрения дела (вопроса), проведение которого требуется законом и т.п.

Также активистам в сфере судебной реформы не понравилось, что профессиональным знаниям кандидатов на кресло судьи и судей будет придано важное значение.

«Законопроект придает профессиональной компетентности решающее значение», - считают они.

Еще одним триггером для общественных активистов выступает то, что члены ГРД якобы не смогут «давать публичную оценку в отношении судьи», в частности, публиковать в соцсетях негативные данные по поводу оцениваемых лиц.

Отметим, что в законопроекте это звучит так: «Член ГРД обязан воздерживаться от любых оценочных публичных высказываний в отношении судьи (кандидата на должность судьи), вопрос о котором рассматривает ГРД, в том числе за пределами осуществления своих полномочий как члена ГРД. Член ГРД обязан: 1) не использовать персональные данные и другую информацию, которая ему известна во время работы в Общественном совете добропорядочности, для других целей, чем исполнение обязанностей, связанных с работой Общественного совета добропорядочности; 2) обеспечивать меры по защите персональных данных и конфиденциальной информации, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей, связанных с работой ГРД».

Следует отметить, что аналогичные требования, как и для членов ГРД, предусмотрены для членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины – член ВККС обязан воздерживаться от любых оценочных публичных высказываний в отношении судьи (кандидата на должность судьи), вопрос о котором рассматривает ВККС, в том числе вне пределов осуществления своих полномочий как члена Комиссии.

Автор: Наталья Мамченко

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