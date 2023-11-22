Повар перед уходом на пенсию испекла для коллег «космический торт» и на нее подали в суд

Повар хотела сделать «сюрприз» для коллег в виде торта с каннабисом.

Фото: Unsplash

В Нидерландах повар хотела по-особому попрощаться с коллегами перед уходом на пенсию. В качестве сюрприза она решила приготовить для них «космический торт» с каннабисом, передает Odditycentral.

Как отмечает издание, что ранее коллеги много раз обсуждали этот рецепт, но так и не испекли торт вместе, поэтому женщина и решила удивить коллег и использовать его в качестве прощального подарка.

В свой последний день на работе она оставила на столе торт вместе с запиской, в которой советовала есть угощение только после окончания смены. Однако не все ее коллеги прислушались рекомендации.

Двое коллег повара быстро съели несколько кусочков и вскоре пожалели об этом. Они почувствовали сильную усталость, у них началась рвота. В результате на женщину подали в суд.

Судья назвал действия повара как «неудачную шутку» и обязал выплатить коллегам компенсацию, а также условный штраф в размере 750 евро.

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