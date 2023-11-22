В Польше будут судить 16 человек, которые работали на российскую разведку

В Польше завершили расследование шпионской сети России, дело против 16 человек передано в суд.

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В Польше завершили расследование дела о шпионской деятельности сети, которая действовала по заказу российской разведки. Обвинительный акт передан в Окружной суд в Люблине против 16 человек, они обвиняются в участии в преступной группировке и деятельности в пользу внешней разведки, что противоречит интересам Республики Польша, - сообщает RMF FM.

Подозреваемые, по версии следствия, в течение 2023 года действовали в разных регионах Польши, включая Бялу Подляску, Хелм, Медицу, Перемышль, Жешув, Варшаву и другие места, в том числе Померанию.

Прокуратура утверждает, что участники шпионской сети занимались выявлением критической инфраструктуры, в частности военных объектов и морских портов. Они также пытались установить веб-камеры на маршрутах транспортировки западной военной помощи Украине и установить GPS-метки на этой технике. Кроме этого, согласно прокуратуре, они пропагандировали антипольскую риторику и готовились к диверсионным акциям.

Следствие установило, что шпионы систематически передавали полученную информацию своим руководителям, которые привлекали их, в том числе через социальные сети. Участники получали вознаграждение за эту деятельность.

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