В Португалии разоблачили преступную группу, которая эксплуатировала мигрантов из Украины: подробности

Задержали 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации мигрантов, в том числе и из Украины.

В Португалии правоохранители разоблачили преступную группу, эксплуатировавшую мигрантов из Украины. Об этом сообщает Reuters.

Так, на фермах в южном португальском регионе Алентежу сотни полицейских провели рейды, задержав 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации мигрантов, в том числе и из Украины.

Считается, что подозреваемые являются частью преступной группы, которая эксплуатировала мигрантов из Украины, Румынии, Молдовы, Индии, Сенегала и Пакистана после того, как заманила их в Португалию обещаниями работы на фермах.

Полиция сообщила, что провела в общей сложности 78 обысков, в результате которых были изъяты доказательства и идентифицированы десятки жертв. Задержанных, как португальцев, так и иностранцев, среди других преступлений подозревают в торговле людьми, преступном объединении, содействии нелегальной иммиграции, незаконном найме рабочей силы, отмывании денег и нанесении физических повреждений.

В среду они предстанут перед судьей для допроса.

Издание подчеркивает, что в Португалии участились случаи трудовой эксплуатации, когда бедные мигранты попадают в ловушку неоплачиваемой работы, а также в торговле людьми, особенно в сельскохозяйственном секторе. Когда их заставляют работать, они часто конфискуют документы и задерживают оплату, причем многих заселяют в примитивные жилища с незначительными удобствами или без них.

Совет Европы сообщил, что власти Португалии идентифицировали 1152 подозреваемых жертв торговли людьми в 2016-2020 годах, но количество расследований, судебных преследований и приговоров было низким для такого количества.

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