Будут судить должностных лиц лесной отрасли Волыни, которые позволили незаконные рубки на 21 млн гривен

В течение 2020-2021 годов должностные лица лесной отрасли Волыни позволили незаконные рубки на 7 участках леса объемом более 10 га.

Источник фото: ГБР

После завершения досудебного расследования Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в суд в отношении бывших должностных лиц лесной сферы на Волыни, которые, по выводам следствия, позволили незаконную рубку леса на сумму более 21 миллиона гривен, - сообщает ГБР.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и Любомльского лесного хозяйства с обвинениями в нарушении законодательства. В течение 2020-2021 годов на территории Любомльского лесного хозяйства были проведены незаконные рубки на 7 участках леса объемом более 10 гектаров.

Установлено, что эти рубки были организованы главным лесничим Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, главным специалистом этого управления и инженером Любомльского лесного хозяйства. Чиновники незаконно выдали лесорубные билеты без оценки воздействия на окружающую среду, что является обязательной процедурой для подобных рубок. Это привело к незаконной заготовке более 2,5 тысяч деревьев разных пород, а размер ущерба для окружающей среды, по результатам инженерно-экологической экспертизы, составил более 21 миллиона гривен.

Экс-чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Поданы также гражданские иски о возмещении нанесенного ущерба.

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