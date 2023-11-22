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Судитимуть посадовців лісової галузі Волині, які дозволили незаконні рубки на 21 млн гривень

13:51, 22 листопада 2023
Протягом 2020-2021 років посадовці лісової галузі Волині дозволили незаконні рубки на 7 ділянках лісу обсягом понад 10 га.
Судитимуть посадовців лісової галузі Волині, які дозволили незаконні рубки на 21 млн гривень
Джерело фото: ДБР
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Після завершення досудового розслідування Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт до суду щодо колишніх посадовців лісової сфери на Волині, які, за висновками слідства, дозволили незаконну рубку лісу на суму понад 21 мільйон гривень, – повідомляє ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх посадовців Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та Любомльського лісового господарства з обвинуваченнями у порушенні законодавства. Протягом 2020-2021 років на території Любомльського лісового господарства були проведені незаконні рубки на 7 ділянках лісу обсягом понад 10 гектарів.

Встановлено, що ці рубки були організовані головним лісничим Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, головним спеціалістом цього управління та інженером Любомльського лісового господарства. Посадовці незаконно видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковою процедурою для подібних рубок. Це призвело до незаконної заготівлі понад 2,5 тисяч дерев різних порід, а розмір збитків для довкілля, за результатами інженерно-екологічної експертизи, склав понад 21 мільйон гривень.

Експосадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Подано також цивільні позови про відшкодування завданих збитків.

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