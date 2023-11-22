Обрано голову Городнянського райсуду Чернігівської області

Головою суду обрано Марину Лиманську.

У понеділок, 20 листопада, у Городнянському районному суді Чернігівської області відбулися збори суддів. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Більшістю голосів суддів Городнянського районного суду Чернігівської області Лиманську Марину Володимирівну обрано головою суду строком на три роки з 24 листопада 2023 року по 23 листопада 2026 року включно.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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