Избран председатель Городнянского райсуда Черниговской области

Председателем суда избрана Марина Лиманская.

В понедельник, 20 ноября, в Городнянском районном суде Черниговской области состоялось собрание судей. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Большинством голосов судей Городнянского районного суда Черниговской области Лиманская Марина Владимировна избрана председателем суда сроком на три года с 24 ноября 2023 года по 23 ноября 2026 года включительно.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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