В Киеве водитель убегала от полицейских вероятно под наркотиками и совершила ДТП

Патрульные задержали нарушительницу, которая пыталась убежать от преследования, однако въехала в забор, с собой женщина имела вероятные наркотики.

В Дарницком районе Киева полицейские заметили автомобиль Hyundai, который нарушил правила дорожного движения. При попытке остановить транспортное средство, водитель проявил агрессивную реакцию, отказался сотрудничать и пытался убежать от полицейских, - сообщает патрульная полиция Киева.

Патрульные начали преследование автомобиля. Однако, в ходе погони водитель не справился с управлением и врезался в ограждение детской площадки. К счастью, ни один человек не пострадал в результате этой аварии.

Во время проверки за рулем была обнаружена 42-летняя женщина с явными признаками наркотического опьянения. Несмотря на это, она отказалась от медицинского осмотра. Дополнительно установлено, что водитель имеет судебное решение, запрещающее ей управлять автотранспортом, и уже ранее привлекалась к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Полицейские также обнаружили у женщины сумку с вероятными наркотиками. В результате, на нее составили административные протоколы по многочисленным нарушениям ПДД и нарушением условий предыдущего решения суда.

Задержанная была оформлена по нескольким статьям Кодекса Украины о правонарушениях: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии впервые и нарушение требований об остановке, нарушение ПДД, что привело к ДТП, а также за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права. Для дальнейшего расследования обстоятельств этого случая на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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