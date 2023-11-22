У Києві водійка втікала від поліцейських ймовірно під наркотиками та скоїла ДТП

Патрульні затримали порушницю, яка намагалася втекти від переслідування, проте в'їхала в паркан, із собою жінка мала ймовірні наркотики.

В Дарницькому районі Києва поліцейські помітили автомобіль Hyundai, який порушив правила дорожнього руху. Під час спроби зупинити транспортний засіб, водій проявив агресивну реакцію, відмовився співпрацювати і намагався втекти від поліцейських, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульні розпочали переслідування автомобіля. Проте, у ході погоні водій не впорався з керуванням та врізався в огорожу дитячого майданчика. На щастя, жодна людина не постраждала в результаті цієї аварії.

Під час перевірки за кермом була виявлена 42-річна жінка із виразними ознаками наркотичного сп'яніння. Незважаючи на це, вона відмовилася від медичного огляду. Додатково встановлено, що водійка має судове рішення, яке забороняє їй керувати автотранспортом, та вже раніше притягувалася до відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Поліцейські також виявили у жінки сумку з ймовірними наркотиками. В результаті, на неї склали адміністративні протоколи за численними порушеннями ПДР та порушенням умов попереднього рішення суду.

Затримана була оформлена за кількома статтями Кодексу України про правопорушення: керування транспортним засобом у нетверезому стані вперше та порушення вимог про зупинку, порушення ПДР, що призвело до ДТП, а також за керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права. Для подальшого розслідування обставин цього випадку на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

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