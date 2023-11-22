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Основания для проведения фактической проверки: напоминание налоговой

16:20, 22 ноября 2023
Нормами НКУ установлен перечень оснований, при наличии хотя бы одного из которых может быть проведена такая проверка.
Основания для проведения фактической проверки: напоминание налоговой
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Государственная налоговая служба в Винницкой области привела основания для проведения фактической проверки.

К полномочиям налоговой службы относится и проведение фактических проверок.

При этом нормами Налогового кодекса Украины установлен перечень оснований, при наличии хотя бы одного из которых может быть проведена такая проверка.

В частности:

  • в случае, когда по результатам проверок других налогоплательщиков выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства относительно производства и обращения подакцизных товаров, осуществления налогоплательщиком расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы и возникает необходимость проверки таких фактов;
  • в случае наличия и/или получения в установленном законодательством порядке информации от государственных органов или органов местного самоуправления, свидетельствующей о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы, в частности по осуществлению налогоплательщиками расчетных операций, в том числе с обеспечением возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы, производства и обращения подакцизных товаров;
  • письменного обращения покупателя (потребителя), оформленного в соответствии с законом, о нарушении налогоплательщиком установленного порядка проведения расчетных операций, в том числе необеспечения возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств, кассовых операций, патентования или лицензирования;
  • неподача предприятием в установленный законом срок обязательной отчетности об использовании регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, расчетных книг и книг учета расчетных операций, представление их с нулевыми показателями;
  • в случае наличия и/или получения в установленном законодательством порядке информации о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего и целевого использования спирта налогоплательщиками, оборудование акцизных составов расходомерами-счетчиками и/или равномерами-счетчиками и/или массовыми расходомерами, а также осуществление функций, определенных законодательством в сфере регулирования производства и обращения спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, горючего;
  • при выявлении по результатам предварительной проверки нарушения законодательства по вопросам, определенным в пп. 75.1.3 НКУ;
  • при наличии и/или получения в установленном законодательством порядке информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, а также осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

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