Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть несколько вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.
Среди них:
- водителя (хозяйственный отдел),
- ведущего консультанта (канцелярия),
- ведущего специалист отдела обеспечения автоматизированного распределения, контроля и мониторинга выполнения документов*.
«*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.
Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей.
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