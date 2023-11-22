Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет ведущего специалиста, ведущего консультанта и водителя.

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть несколько вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

- водителя (хозяйственный отдел),

- ведущего консультанта (канцелярия),

- ведущего специалист отдела обеспечения автоматизированного распределения, контроля и мониторинга выполнения документов*.

«*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей.

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