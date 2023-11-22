Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає провідного спеціаліста, провідного консультанта та водія.

Північний апеляційний господарський суд повідомив, що у суді є кілька вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Серед них:

- водія (господарський відділ),

- провідного консультанта (канцелярія),

- провідного спеціаліста відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів*.

«*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.

Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.

Раніше Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.

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