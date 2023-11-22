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У Португалії викрили злочинну групу, яка експлуатувала мігрантів з України: подробиці

17:53, 22 листопада 2023
Затримали 28 людей, яких підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації мігрантів зокрема і з України.
У Португалії викрили злочинну групу, яка експлуатувала мігрантів з України: подробиці
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У Португалії правоохоронці викрили злочинну групу, яка експлуатувала мігрантів з України. Про це повідомляє Reuters.

Так, на фермах у південному португальському регіоні Алентежу сотні поліцейських провели рейди, затримавши 28 людей, яких підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації мігрантів зокрема і з України.

Вважається, що підозрювані є частиною злочинної групи, яка експлуатувала мігрантів з України, Румунії, Молдови, Індії, Сенегалу і Пакистану, після того, як заманила їх до Португалії обіцянками роботи на фермах.

Поліція повідомила, що провела загалом 78 обшуків, у результаті яких було вилучено докази та ідентифіковано десятки жертв. Затриманих, як португальців, так і іноземців, серед інших злочинів підозрюють у торгівлі людьми, злочинному об’єднанні, сприянні нелегальній імміграції, незаконному найманні робочої сили, відмиванні грошей та нанесенні фізичних ушкоджень.

Зазначається, що у середу вони постануть перед суддею для допиту.

Видання підкреслює, що у Португалії почастішали випадки трудової експлуатації, коли бідні мігранти потрапляють у пастку неоплачуваної роботи, а також торгівлі людьми, особливо в сільськогосподарському секторі. Коли їх примушують працювати, у них часто конфіскують документи та затримують оплату, причому багатьох заселяють у примітивні житла з незначними зручностями або без них.

Рада Європи повідомила, що влада Португалії ідентифікувала 1152 підозрюваних жертв торгівлі людьми у 2016-2020 роках, але кількість розслідувань, судових переслідувань і вироків була низькою для такої кількості.

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