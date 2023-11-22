У Польщі судитимуть 16 осіб, які працювали на російську розвідку

У Польщі завершили розслідування шпигунської мережі росії, справу проти 16 осіб передано до суду.

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У Польщі завершили розслідування справи про шпигунську діяльність мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки. Обвинувальний акт передано до Окружного суду в Любліні проти 16 осіб, вони звинувачені в участі у злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки, що суперечить інтересам Республіки Польща, – повідомляє RMF FM.

Підозрювані, за версією слідства, протягом 2023 року діяли у різних регіонах Польщі, включаючи Бялу Підляську, Хелм, Медицю, Перемишль, Жешуву, Варшаву та інші місця, в тому числі Померанію.

Прокуратура стверджує, що учасники шпигунської мережі займалися виявленням критичної інфраструктури, зокрема військових об’єктів та морських портів. Вони також намагалися встановити веб-камери на маршрутах транспортування західної військової допомоги Україні та встановити GPS-мітки на цій техніці. Окрім цього, згідно з прокуратурою, вони пропагували антипольську риторику та готувалися до диверсійних акцій.

Слідство встановило, що шпигуни систематично передавали отриману інформацію своїм керівникам, які залучали їх, в тому числі через соціальні мережі. Учасники отримували винагороду за цю діяльність.

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