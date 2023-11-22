Кухар перед виходом на пенсію спекла для колег «космічний торт» і на неї подали до суду

Кухар хотіла зробити «сюрприз» для колег у вигляді торта з канабісом.

Фото: Unsplash

У Нідерландах кухар хотіла по-особливому попрощатися з колегами перед виходом на пенсію. У вигляді сюрпризу вона вирішила приготувати для них «космічний торт» з канабісом, передає Odditycentral.

Як зазначає видання, раніше колеги багато разів обговорювали цей рецепт, але так і не спекли торт разом, тому жінка і вирішила здивувати колег і використовувати його як прощальний подарунок.

У свій останній день на роботі вона залишила на столі торт разом із запискою, в якій радила їсти його лише після закінчення зміни. Проте не всі її колеги дослухалися рекомендацій.

Двоє колег кухаря швидко з'їли кілька шматочків і незабаром пошкодували про це. Вони відчули сильну втому, у них почалося блювання. В результаті на жінку подали до суду.

Суддя назвав дії кухаря як «невдалий жарт» та зобов'язав виплатити колегам компенсацію, а також умовний штраф у розмірі 750 євро.

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