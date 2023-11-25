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Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег, - закон

Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в черный список, - парламент принял закон.

Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

  1. В Украине

Зеленский о блокаде границы с Польшей: Надо дать немного времени, все утрясется

18:40, 25 ноября 2023
Президент связал ситуацию на польско-украинской границе с «некоторыми политическими шагами наших соседей».
Зеленский о блокаде границы с Польшей: Надо дать немного времени, все утрясется
Фото: Суспильне
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал сложную ситуацию на границе с Польшей. Как известно, с 6 ноября на польско-украинской границе продолжается забастовка перевозчиков Польши. Они требуют отмены транспортного безвиза для Украины.

По словам Президента, это произошло из-за "некоторых политических шагов наших соседей", и нужно "немного времени", чтобы все устаканилось. Об этом он сказал на пресс-конференции Grain from Ukraine.

"Я считаю нам нужно иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, за которым следовать. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, как на уровне МИД, так и на уровне Министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все утрясется", - заявил Зеленский.

Напомним, что Украина организует эвакуацию водителей грузовиков, заблокированных с польской стороны границы.

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