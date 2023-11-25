Зеленский о блокаде границы с Польшей: Надо дать немного времени, все утрясется

Президент связал ситуацию на польско-украинской границе с «некоторыми политическими шагами наших соседей».

Фото: Суспильне

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сложную ситуацию на границе с Польшей. Как известно, с 6 ноября на польско-украинской границе продолжается забастовка перевозчиков Польши. Они требуют отмены транспортного безвиза для Украины.

По словам Президента, это произошло из-за "некоторых политических шагов наших соседей", и нужно "немного времени", чтобы все устаканилось. Об этом он сказал на пресс-конференции Grain from Ukraine.

"Я считаю нам нужно иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, за которым следовать. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, как на уровне МИД, так и на уровне Министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все утрясется", - заявил Зеленский.

Напомним, что Украина организует эвакуацию водителей грузовиков, заблокированных с польской стороны границы.

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