На Закарпатье из Украины пытались вывезти брендовые ювелирные изделия на более 15 млн гривен

Закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины скрытых 70 ювелирных изделий итальянского бренда.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

На таможенном посту "Вилок" выявлена попытка незаконного вывоза из Украины брендовых ювелирных изделий на сумму более 15 миллионов гривен, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Сегодня, 26 ноября, на таможенный пост "Вилок" на границе с Венгрией, автомобилем заехали двое граждан Украины, 70-летний мужчина и его 63-летняя жена, родом из Донецкой области. Последние два года супруги проживают в США", - говорится в сообщении.

Однако, при осмотре личных вещей инспекторы таможни обнаружили золотое украшение, новое и запечатанное в пакетике. Это стало причиной углубленного досмотра. В помещении таможни супруги добровольно выложили другие скрытые ювелирные украшения, которые скрывали под верхней одеждой. Без декларирования они попытались перевезти через границу более 70 ювелирных изделий итальянского бренда "Principessa". Ориентировочная стоимость обнаруженных изделий составляет около 15 миллионов гривен. Точную сумму установит эксперт.

Сейчас таможенники составляют протоколы о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров вместе с их конфискацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.