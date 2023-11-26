На Закарпатті з України намагалися вивезти брендові ювелірні вироби на понад 15 млн гривень

Закарпатські митники упередили незаконне вивезення з України прихованих 70 ювелірних виробів італійського бренду.

Джерело фото: Державна митна служба України

На митному посту «Вилок» виявлено спробу незаконного вивезення з України брендових ювелірних виробів на суму понад 15 мільйонів гривень, – повідомляє Державна митна служба України.

«Сьогодні, 26 листопада, на митний пост «Вилок», що на кордоні з Угорщиною, автомобілем заїхали двоє громадян України, 70-річний чоловік та його 63-річна дружина, родом з Донеччини. Останні два роки подружжя проживає у США», – йдеться у повідомленні.

Проте, під час огляду особистих речей інспектори митниці виявили золоту прикрасу, нову і запечатану у пакетику. Це стало причиною поглибленого огляду. У приміщенні митниці подружжя добровільно виложило інші приховані ювелірні прикраси, які приховували під верхнім одягом. Без декларування вони спробували перевезти через кордон понад 70 ювелірних виробів італійського бренду «Principessa». Орієнтовна вартість виявлених виробів становить близько 15 мільйонів гривень. Точну суму встановить експерт.

Наразі митники складають протоколи про порушення митних правил, які передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. За цією статтею передбачено накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів разом з їх конфіскацією.

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