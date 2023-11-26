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Школи Київської області через негоду перевели на дистанційку

18:20, 26 листопада 2023
В понеділок жителів Київської області закликають за можливості залишатися вдома.
Школи Київської області через негоду перевели на дистанційку
Джерело фото: tvoemisto
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У зв'язку із погіршенням погодних умов під час оперативного засідання комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення перевести усі школи області на дистанційний формат навчання у понеділок, 27 листопада. Про це повідомляє Київська ОВА.

За прогнозами синоптиків, очікується погіршення погодних умов, зокрема сильні снігопади, що може призвести до ускладнення дорожнього руху. Органи влади заздалегідь проінформували про це громадян та рекомендують бути обережними та уважними на дорогах. Відповідні служби також вже підготувалися до оперативного реагування на ситуацію та розчистки доріг у разі снігопаду.

Адміністрація звертається до усіх мешканців області з проханням уникати непотрібних поїздок на дорогу, якщо це можливо, та залишатися вдома, особливо під час негоди. Використання дистанційних засобів навчання дозволить уникнути можливих негараздів та небезпеки під час погіршення погодних умов.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

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